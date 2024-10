Gaza, in un video la marea umana che lascia Jabalia (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha rilasciato alcune immagini che, secondo quanto affermato dall’Idf, mostrano persone che evacuano la città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, mentre i palestinesi lo hanno descritto all’Associated Press come uno “sfollamento forzato“. Le forze israeliane sono tornate ripetutamente a Jabalia, nel nord di Gaza, un campo profughi urbano molto popolato risalente alla guerra del 1948. Lunedì, funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato di aver recuperato oltre una dozzina di corpi di persone uccise nell’operazione di Israele nel nord di Gaza. Il servizio di emergenza del Ministero della Salute di Gaza ha affermato che tra le vittime c’erano sei uomini uccisi all’alba mentre cercavano di procurarsi acqua potabile nel campo profughi urbano di Jabalia. Lapresse.it - Gaza, in un video la marea umana che lascia Jabalia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha rito alcune immagini che, secondo quanto affermato dall’Idf, mostrano persone che evacuano la città di, nel nord della Striscia di, mentre i palestinesi lo hanno descritto all’Associated Press come uno “sfollamento forzato“. Le forze israeliane sono tornate ripetutamente a, nel nord di, un campo profughi urbano molto popolato risalente alla guerra del 1948. Lunedì, funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato di aver recuperato oltre una dozzina di corpi di persone uccise nell’operazione di Israele nel nord di. Il servizio di emergenza del Ministero della Salute diha affermato che tra le vittime c’erano sei uomini uccisi all’alba mentre cercavano di procurarsi acqua potabile nel campo profughi urbano di

