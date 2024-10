“Essere Vignaioli, storie di vigne e di vini”: evento a Brindisi presso presso “Barrique” (Di martedì 22 ottobre 2024) In anteprima con la fiera “Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti” che si tiene a BolognaFiere il prossimo novembre, domani sera, mercoledì 23 ottobre, in contemporanea nazionale, si terrà a anche a Brindisi l’evento “Essere Vignaioli, storie di vigne e di vini”.Più di 80 Punti di Brindisireport.it - “Essere Vignaioli, storie di vigne e di vini”: evento a Brindisi presso presso “Barrique” Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In anteprima con la fiera “Mercato deideiIndipendenti” che si tiene a BolognaFiere il prossimo novembre, domani sera, mercoledì 23 ottobre, in contemporanea nazionale, si terrà a anche al’die di”.Più di 80 Punti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eventi enologici in Italia : torna “Essere Vignaioli” con degustazioni e storie di passione - I visitatori potranno gustare approfondimenti su vini specifici e partecipare a cene e aperitivi, in un’atmosfera stimolante e conviviale. Aspettative per il mercato dei vini a Bologna “Essere Vignaioli” si colloca come un’anticipazione eccezionale per il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti che si terrà dal 23 al 25 novembre a Bologna. (Gaeta.it)

“Essere vignaioli indipendenti. Storie di vigne e di vini” - il wine tasting all'Evino l'Enoteca - “Essere vignaioli indipendenti. . Dove a Padova A Padova l’evento del 23 ottobre, ore 20, è all’Evino l'Enoteca in via. . Storie di vigne e di vini” è l’incontri che si tiene mercoledì 23 ottobre un po’ in tutta Italia a un mese esatto dal Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti di Bologna. (Padovaoggi.it)