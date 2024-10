De Laurentiis: “Conte tra i migliori al mondo, Kvaratskhelia resta finché vogliamo” (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole del presidente del Napoli su Conte e il futuro di Kvaratskhelia Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su Antonio Conte e sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia, due dei temi più caldi per i tifosi azzurri. Sul tecnico salentino, De Laurentiis ha voluto chiarire: “Conte non ha bisogno di venire nella città partenopea per far sapere chi è e cosa sa fare. Tutti quanti lo abbiamo sempre considerato uno dei cinque migliori allenatori al mondo. Io già l’ho detto, per scaramanzia non dobbiamo parlare. Lasciate lavorare silenziosamente Conte, la concentrazione è importante, non bisogna mai distrarsi”. Napolipiu.com - De Laurentiis: “Conte tra i migliori al mondo, Kvaratskhelia resta finché vogliamo” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole del presidente del Napoli sue il futuro diNotizie calcio Napoli – Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su Antonioe sul futuro di Kvicha, due dei temi più caldi per i tifosi azzurri. Sul tecnico salentino, Deha voluto chiarire: “non ha bisogno di venire nella città partenopea per far sapere chi è e cosa sa fare. Tutti quanti lo abbiamo sempre considerato uno dei cinqueallenatori al. Io già l’ho detto, per scaramanzia non dobbiamo parlare. Lasciate lavorare silenziosamente, la concentrazione è importante, non bisogna mai distrarsi”.

