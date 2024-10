Lettera43.it - Corea del Sud, la preoccupazione per l’asse Pyongyang-Mosca: «Valutiamo delle contromisure»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladel Sud ha annunciato l’intenzione di adottare «misure graduali» in risposta alla crescente cooperazione militare tradel Nord e Russia, definendo l’invio di truppe dia sostegno dinella guerra in Ucraina una «significativa minaccia alla sicurezza», sia per la penisolana sia per la comunità internazionale. Il governo di Seul ha esortato ladel Nord a ritirare immediatamente circa 12 mila soldati inviati in Russia, di cui almeno 1.500 sarebbero già stati dispiegati nella città di Vladivostok, secondo stime dell’intelligence sudna. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale, Kim Tae-hyo, ha dichiarato in una conferenza stampa: «È una palese violazionerisoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che proibiscono la cooperazione militare con ladel Nord.