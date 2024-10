Calcio, Perin non basta, Juve sconfitta 1-0 dallo Stoccarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade 1-0 all’Allianz Stadium e incassa la prima sconfitta stagionale nonostante lo straordinario Perin. Palo di Demirovic alla mezz’ora con la deviazione di Perin, bravo anche su Undav. Gol annullato a Undav in avvio di ripresa. Perin su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l’intervento del Var). L’ex atalantino Touré la decide al 92?. Prossimo impegno il 5 novembre a Lille, domenica c’è l’Inter L'articolo Calcio, Perin non basta, Juve sconfitta 1-0 dallo Stoccarda proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade 1-0 all’Allianz Stadium e incassa la primastagionale nonostante lo straordinario. Palo di Demirovic alla mezz’ora con la deviazione di, bravo anche su Undav. Gol annullato a Undav in avvio di ripresa.su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l’intervento del Var). L’ex atalantino Touré la decide al 92?. Prossimo impegno il 5 novembre a Lille, domenica c’è l’Inter L'articolonon1-0proviene da Ildenaro.it.

Latina calcio : esonero per l’allenatore Pasquale Padalino dopo sconfitta interna contro il Team Altamura - Il club ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore in seguito alla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Team Altamura, squadra guidata dall’ex tecnico dei nerazzurri, Di Donato. La società è attesa nelle prossime ore per rendere noto il nome del nuovo allenatore. Il comunicato ufficiale della società Nel comunicato diramato dalla dirigenza del Latina, si legge: “Il Latina Calcio 1932 comunica ... (Gaeta.it)

Calcio a 5 L’Italservice cade nella capitale. Partenza impressionante poi la sconfitta - Ma Murilo di sinistro a 2’ dalla fine del primo tempo gonfia la rete e ribalta la gara: 3-2. Per 2’ l’Italservice gioca in inferiorità numerica. Il momento magico dei locali prosegue. All. Al 13’ Galliani segna il gol del vantaggio sfruttando un rimpallo del palo di Barichello (1-0). Poi arriva la pallonata in faccia a Barichello costretto a giocare con una vistosa fasciatura sul naso. (Ilrestodelcarlino.it)

Calcio femminile - Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League - Al 32? la Vecchia Signora viene fermata dal palo: tiro di Boattin che incoccia il montante. Le bianconere affrontavano a Biella il Bayern Monaco in un confronto che si preannunciava assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Quanto accaduto sul rettangolo verde del “La Marmora-Pozzo” di Biella ha confermato queste preoccupazione, visto il successo per 2-0 del club tedesco. (Oasport.it)