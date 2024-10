Bari, uomo muore durante un massaggio tantrico: disposta l’autopsia (Di martedì 22 ottobre 2024) L’uomo avrebbe accusato un improvviso malore durante il trattamento. La massaggiatrice, accortasi della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Fanpage.it - Bari, uomo muore durante un massaggio tantrico: disposta l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’avrebbe accusato un improvviso maloreil trattamento. La massaggiatrice, accortasi della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

Omicidio a Milano - Eros Di Ronza ucciso con le forbici da un barista durante una rapina : chi era la vittima - Eros Di Ronza è morto durante il tentativo di una rapina, ucciso dal titolare del bar con un paio di forbici: aveva due figli e molti precedenti a carico. (Notizie.virgilio.it)

Antonella Lopez uccisa a Molfetta “per errore” durante sparatoria - arrestato a Bari presunto killer - 21enne con precedenti - È stato arrestato il presunto killer di Antonella Lopez, la 19enne uccisa a Molfetta durante una rissa in discoteca: si tratta di un 21enne barese che puntava all'amico della giovane, Eugenio Palermiti, rimasto ferito insieme ad altre persone in condizioni non gravi. Il fermato ha già dei precedenti . (Ilgiornaleditalia.it)

Fermato a Bari il presunto killer di Antonia Lopez - la 19enne uccisa a Molfetta per errore durante un agguato - Omicidio di Antonia Lopez: i carabinieri hanno fermato a Bari il presunto killer della giovane 19enne uccisa a Molfetta. (Notizie.virgilio.it)