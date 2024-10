Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino racconta l’alluvione: la diretta del prepartita contro l’Aston Villa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Bartorna in via Saragozza, ma non sarà il solito ‘bar sport’. Di solito è la nostrapre partita di Champions League, ma oggi non racconterà del Bologna calcio. Il clima non sarà di festa e di gioia, perché Barnonsolo del Bologna: Bardi ciò che ruota attorno al Bologna, tratta dei bolognesi e della città di Bologna, che ora è ferita al cuore per. Una tragica vicenda che il, che è il giornale simbolo di Bologna, non ha intenzione di trascurare ed è per questo che da Neri Pasticceria Caffetteria racconteremo di residenti e commercianti, di famiglie e cittadini che hanno affrontato la notte più buia della nostra storia. Lo faremo in segno di vicinanza, pur aspettando il sogno di un riscatto