Anna Lou Castoldi star di “Ballando con le stelle”: “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli” (Di martedì 22 ottobre 2024) Anna Lou Castoldi, concorrente di “Ballando con le stelle” è stata ospite del programma di RaiUno, “Da Noia Ruota Libera” Anna Lou Castoldi star di “Ballando con le stelle”: “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli” su Perizona.it Perizona.it - Anna Lou Castoldi star di “Ballando con le stelle”: “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Lou, concorrente di “con le” è stata ospite del programma di RaiUno, “Da Noia Ruota Libera”Loudi “con le”: “Ifan dei” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro - oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando - mi darei un bell’otto” : lo rivela Anna Lou Castoldi - Poi una riflessione sulle nuove generazioni e sui coetanei: “Quando i ragazzi fanno gesti ribelli, sono richieste di aiuto, di attenzione: i genitori dovrebbero andare oltre la paura, essere i primi fan dei figli e supportarli anche solo con un abbraccio in più. La neo ballerina e figlia d’arte si è confessata a “Da Noi…a Ruota Libera”: “Le stesse persone che mi avevano criticata all’inizio, ora ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sapevate che Asia Argento ha un altro figlio? Non solo Anna Lou Castoldi - ecco chi è Nico e con chi l’ha avuto - È di una sensibilità unica, siamo molto simili, è la persona che mi fa più ridere al mondo. Dopo la sua partecipazione a Baby, oggi è una dei concorrenti più chiacchierati di Ballando con le Stelle. La primogenita dell’attrice è un volto noto del piccolo schermo; dopo aver partecipato alla seconda stagione di Baby, Anna Lou è oggi nel cast di Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. (Donnapop.it)

Anna Lou Castoldi a Francesca Fialdini : “Mi vedevo come un mostro”. E si confessa sulla Carlucci - A volte agiscono perché non conoscono cosa sia amore e gentilezza”. Quando i ragazzi fanno gesti ribelli, sono richieste di aiuto, di attenzione: i genitori dovrebbero andare oltre la paura, essere i primi fan dei figli e supportarli anche solo con un abbraccio in più. ”; “Splendida in tutte le versioni”. (Dilei.it)