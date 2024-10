Traffico Roma del 21-10-2024 ore 19:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto Buonasera code per incidente sulla tangenziale Tra la Nomentana & viale della Moschea direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche indirizzo di San Giovanni per lavori tra Corso di Francia e viale della Moschea code poi sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede auto in fila anche sulla via del mare in questo caso per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni usciamo da Roma e sulla A1 La Roma Napoli a seguito di un grave incidente è chiuso il tutto compreso tra Cassino e Pontecorvo direzione Roma incidente che vede coinvolto un camion ribaltato con la conseguente perdita del carico a chi è diretto verso Roma consigliamo quindi di anticipare l’uscita Caianello poiché ha l’uscita obbligatoria a Cassino ci sono al momento 9 km di coda e poi si può rientrare in autostrada ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 19:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera code per incidente sulla tangenziale Tra la Nomentana & viale della Moschea direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche indirizzo di San Giovanni per lavori tra Corso di Francia e viale della Moschea code poi sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede auto in fila anche sulla via del mare in questo caso per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni usciamo dae sulla A1 LaNapoli a seguito di un grave incidente è chiuso il tutto compreso tra Cassino e Pontecorvo direzioneincidente che vede coinvolto un camion ribaltato con la conseguente perdita del carico a chi è diretto versoconsigliamo quindi di anticipare l’uscita Caianello poiché ha l’uscita obbligatoria a Cassino ci sono al momento 9 km di coda e poi si può rientrare in autostrada ...

