"Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante il daytime di oggi lunedì 21 ottobre, le due ballerine si sono confrontate sulla classica di qualche giorno fa e su quella personale degli allievi. Entrambe hanno avuto un acceso scambio di parole: ecco cosa è successo. L'atmosfera si fa sempre più tesa nella scuola di Amici. Gli allievi sono già alle prese con le gare di canto e di ballo, e ci sono state anche le prime eliminazioni. Il "gioco" è entrato nel vivo, e tra gli studenti comincia a farsi sentire la pressione. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono già scoppiate le prime liti come quella tra Ilan e TrigNO, quest'ultimo e Vybes, ma l'atmosfera si fa sempre più intensa. Nel corso del daytime, trasmesso in tv nel corso del pomeriggio del 21 ottobre, il confronto si è spostato tra due ballerine.Rebecca, allieva di Movieplayer.it - "Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante il daytime di oggi lunedì 21 ottobre, le due ballerine si sono confrontate sulla classica di qualche giorno fa e su quella personale degli allievi. Entrambe hanno avuto un acceso scambio di parole: ecco cosa è successo. L'atmosfera si fa sempre più tesa nella scuola di. Gli allievi sono già alle prese con le gare di canto e di ballo, e ci sono state anche le prime eliminazioni. Il "gioco" è entrato nel vivo, e tra gli studenti comincia a farsi sentire la pressione. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono già scoppiate le prime liti come quella tra Ilan e TrigNO, quest'ultimo e Vybes, ma l'atmosfera si fa sempre più intensa. Nel corso del daytime, trasmesso in tv nel corso del pomeriggio del 21 ottobre, il confronto si è spostato tra due ballerine., allieva di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra ballerine ad Amici: tensione e parole dure durante il daytime del 21 ottobre - Tensioni e rivalità emergono nella scuola di Amici, con un acceso confronto tra le ballerine Rebecca e Alessia, evidenziando la pressione emotiva e le dinamiche complesse tra gli allievi. (ecodelcinema.com)

"Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici - Anzi, ha risposto a tono. "Quando le cose non le dici in maniera serena, sei perfida dentro", esordisce Alessia. "Nella vita bisogna essere obiettivi. Non ti piace il latino? Okay, però bisogna ... (movieplayer.it)

Amici 24, si accende la discussione tra Alessia Pecchia e Rebecca Ferrari: “Perfida!” - Nel daytime di Amici andato in onda nel pomeriggio, abbiamo assistito a una discussione tra le ballerine Rebecca Ferrari e Alessia Pecchia ... (isaechia.it)