Medioriente Gallant | Hezbollah sta crollando ‘Scene orripilanti’ in raid Idf su nord Gaza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Scene orripilanti“. Sono quelle che arrivano daldella Striscia di, come le ha definite Tor Wennesland, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. “L’incubo asi sta intensificando”, ha affermato, accusando gli incessanti attacchi israeliani. Nell’area settentrionale dell’enclave assediata, in particolare a Beit Lahiya, le bombe hanno preso di mira un complesso residenziale. Si contano almeno 87 tra morti e dispersi sotto le macerie, tra cui una coppia e i loro quattro figli. Mounir al-Bursh, direttore generale del ministero della Sanità palestinese, ha riferito in un post su X che l’ondata di feriti causata daiha aggravato “una situazione già catastrofica per il sistema sanitario”. “Nessun luogo è sicuro a”, ha concluso Wennesland, chiedendo l’immediato cessate il fuoco.