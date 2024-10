Maxi evasione fiscale nel settore edile, in Bergamasca frode da oltre 35 milioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. Scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita iva, responsabili di un’evasione fiscale per oltre 35,3 milioni di euro e iva evasa per 2,7 milioni di euro. Ecodibergamo.it - Maxi evasione fiscale nel settore edile, in Bergamasca frode da oltre 35 milioni Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. Scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita iva, responsabili di un’per35,3di euro e iva evasa per 2,7di euro.

