Manuel, ucciso per un paio di cuffie: i funerali a Rozzano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti a Rozzano, presso la Chiesa evangelica Veritas, i funerali di Manuel Mastrapasqua, 32 anni, ucciso a coltellate mentre rincasava dopo il lavoro da Daniele Rezza, 19 anni, che voleva rapinarlo delle cuffie bluetooth da pochi euro. La cerimonia è stata condotta dal pastore Keith Milanotoday.it - Manuel, ucciso per un paio di cuffie: i funerali a Rozzano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti a, presso la Chiesa evangelica Veritas, idiMastrapasqua, 32 anni,a coltellate mentre rincasava dopo il lavoro da Daniele Rezza, 19 anni, che voleva rapinarlo dellebluetooth da pochi euro. La cerimonia è stata condotta dal pastore Keith

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano : a Rozzano i funerali di Manuel Mastrapasqua - ucciso per un paio di cuffie - Parlavamo del lavoro e, anche se le cose non andavano bene come avrebbe voluto, era sempre positivo, aveva un sorriso sul volto che diceva molto di lui come persona e anche del modo in cui abbracciava la vita. “Conoscevo Manuel, aveva frequentato la nostra Chiesa. Queste notizie le senti lontane quando le vedi al telegiornale, invece quando capitano a una persona che hai conosciuto colpisce forte. (Lapresse.it)

Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia : "Non ti dimenticheremo" - Manuel Mastrapasqua è stato assassinato al rientro dal lavoro. Sono 386 i donatori che hanno già partecipato alla raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. Anche l’amministrazione comunale ha dato la sua disponibilità per aiutare la famiglia. Sarebbero molte le altre società sportive del territorio ma anche i semplici cittadini che durante le manifestazioni sportive indosseranno delle cuffie e ... (Ilgiorno.it)

Manuel Mastrapasqua - il Rozzano Calcio entra in campo con un paio di cuffie in ricordo del 31enne ucciso - Continua a leggere . Il 31enne è stato ucciso nella notte dell'11 ottobre durante una rapina e i capitani della società di calcio entreranno in campo sabato 19 e domenica 20 ottobre con un paio di cuffie come quelle che indossava il magazziniere. La Rozzano Calcio SSD ha voluto ricordare a modo suo il concittadino Manuel Mastrapasqua. (Fanpage.it)