Lutto nel calcio italiano, morto ex calciatore di Serie A: un malore in campo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del calcio italiano e la Serie A sono sotto choc dopo la notizia della scomparsa dell’ex calciatore di Inter e Piacenza, morto a soli 61 anni mentre stava disputando una partita di calcetto con i suoi amici. A quanto di apprende si è sarebbe improvvisamente accasciato a terra. I soccorsi sarebbero arrivati nel giro di pochissimo tempo. Trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, per lui non c’era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. >> “Mamma”. Simone morto nell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia: parole da brividi La tragedia di si è verificata a Piacenza, sua città natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. “Profondamente rattristato dalla notizia” il Piacenza calcio, fa sapere in una nota, “stringendosi in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo dele laA sono sotto choc dopo la notizia della scomparsa dell’exdi Inter e Piacenza,a soli 61 anni mentre stava disputando una partita di calcetto con i suoi amici. A quanto di apprende si è sarebbe improvvisamente accasciato a terra. I soccorsi sarebbero arrivati nel giro di pochissimo tempo. Trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, per lui non c’era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. >> “Mamma”. Simonenell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia: parole da brividi La tragedia di si è verificata a Piacenza, sua città natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. “Profondamente rattristato dalla notizia” il Piacenza, fa sapere in una nota, “stringendosi in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”.

