LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 2-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: primi assaggi del match CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° match DOPO Cobolli) 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato dell'iberico. 3-3 Game Cobolli. Con un preciso rovescio lungolinea l'italiano tiene la battuta. AD-40 Servizio e dritto inside out a segno per l'azzurro. 40-40 Che bello il dritto in controbalzo in uscita dal servizio di Cobolli. 40-AD Palla break Davidovich Fokina. Palla corta di rovescio di Flavio che termina in rete. 40-40 Di un soffio in corridoio il dritto inside in dello spagnolo. 40-AD Palla break Davidovich Fokina. Ottima risposta di dritto dell'iberico. 40-40 Attacco in controtempo splendido di Cobolli, che chiude con la volèe di rovescio. Parità. 30-40 Palla break Davidovich Fokina. Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Flavio. 30-30 Risposta di rovescio profonda di Davidovich che sorprende l'avversario.

LIVE Arnaldi-Goffin - ATP Basilea 2024 in DIRETTA : cambia l'avversario dell'azzurro Il forfait di Carballes Baena apre le porte a David Goffin come lucky loser, 33enne belga numero 54 del ranking. Avversario di giornata lo spagnolo Roberto Carballes Baena: numero 54 del circuito ATP ma pur sempre avversario tignoso. 13. 2024. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 0-1 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA 1-1 i precedenti; chi vince trova Struff o De Minaur. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00. 06 – I due giocatori sono in campo per il riscaldamento 14.