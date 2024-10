LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un segnale in ottica Coppa Davis (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione di Berrettini sul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C’è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse Fucsovics. Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell’Italia per le Finals di Coppa Davis di Malaga. L’ex numero 6 del mondo ha dimostrato a Bologna che gli azzurri possono contare su di lui, quantomeno per il singolare. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un segnale in ottica Coppa Davis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 di, di fronte Matteoe Marton. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione disul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C’è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse. Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell’Italia per le Finals didi Malaga. L’ex numero 6 del mondo ha dimostrato a Bologna che gli azzurri possono contare su di lui, quantomeno per il singolare.

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : impegno ostico per il romano - Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . Lo spagnolo ha già iniziato la frazione di stagione indoor, cedendo al secondo turno di Stoccolma al sempreverde Wawrinka. Dal tennis potente ma allo stesso tempo estroso, se in giornata è pericoloso anche per i top 20. (Oasport.it)

LIVE Arnaldi-Carballes Baena - ATP Basilea 2024 in DIRETTA : il ligure debutta contro l’esperto spagnolo - Buon divertimento e buon tennis a tutti! L’appuntamento di giornata sarà il terzo match a partire dalle ore 12. Arnaldi, sulla carta, parte con i favori del pronostico ma è vietato sottovalutare l’iberico. 00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry). (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : ESTASI ROSSA! Leclerc precede Sainz - doppietta da delirio! Mondiale costruttori riaperto! - 41 Leclerc sontuoso. 44 Team in griglia con vittorie ad Austin. 2. Sainz deve sperare che i due diano vita ad un corpo a corpo che duri qualche giro e dunque gli consenta di prendere ulteriore spazio. Davanti ci sono le due McLaren che non hanno ancora cambiato le gomme. Alpine 13 10. 47 In 10 occasioni (90,9%) il vincitore è partito dalla prima fila. (Oasport.it)