Quotidiano.net - Idf, 'non ci risulta una donna ostaggio uccisa a Gaza'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha dichiarato all'ANSA di non avere alcuna informazione o indicazioni sulla presunta morte di unatenuta in. "Non ci", ha detto il portavoce interpellato in merito ad una notizia diffusa da Al Jazeera in arabo che, citando una fonte delle brigate al Qassam, aveva parlato della recente uccisione di una prigioniera israeliana nel nord diin circostanze da chiarire.