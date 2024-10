Google Meet non può più essere utilizzata: cosa fare adesso con la app (Di lunedì 21 ottobre 2024) La versione originale ha smesso di funzionare, dopo essere stata affiancata da quella nuova sul Play Store creando un po' di confusione tra gli utenti Ilgiornale.it - Google Meet non può più essere utilizzata: cosa fare adesso con la app Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La versione originale ha smesso di funzionare, dopostata affiancata da quella nuova sul Play Store creando un po' di confusione tra gli utenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Geoffrey Hinton e l’addio a Google - quando disse dei sistemi di AI : “Presto potrebbero essere più intelligenti di noi” - In una intervista al Nyt, dopo le sue dimissioni da Google, Hinton ha commentato lo scenario in cui l’IA potrebbero diventare più intelligenti e performanti delle menti che l’hanno progettata: “La maggior parte delle persone pensava che fosse del tutto fuori luogo. Ovviamente, non lo penso più”, ha spiegato. (Ilfattoquotidiano.it)

La resistenza non sembra essere il punto di forza di Google Pixel 9 Pro Fold - Google Pixel 9 Pro Fold è finito tra le mani di JerryRigEverything, che ha pubblicato uno dei suoi video test di resistenza L'articolo La resistenza non sembra essere il punto di forza di Google Pixel 9 Pro Fold proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Cerchia e cerca a breve non dovrebbe più essere un’esclusiva di Samsung e Google - Secondo Mishaal Rahman il prossimo mese la funzione Cerchia e cerca potrebbe essere estesa agli smartphone di altri produttori L'articolo Cerchia e cerca a breve non dovrebbe più essere un’esclusiva di Samsung e Google proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)