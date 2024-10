Giornata delle Croci a Latina: un evento per onorare le vittime della strada e sensibilizzare sulla sicurezza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Latina, il 25 ottobre si svolgerà la Giornata delle Croci, un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Familiari e vittime della strada, Aps, con l’obiettivo principale di ricordare le vittime della strada e promuovere la sicurezza stradale. L’evento avrà luogo in piazza del Popolo, grazie alla disponibilità del sindaco, e vedrà la partecipazione di diverse autorità e organizzazioni locali. La Giornata avrà anche un valore simbolico di preparazione per la Giornata Mondiale delle vittime della strada, che si celebrerà il 17 novembre. Questa iniziativa si preannuncia come un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico su una problematica che ha un forte impatto sociale. Gaeta.it - Giornata delle Croci a Latina: un evento per onorare le vittime della strada e sensibilizzare sulla sicurezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, il 25 ottobre si svolgerà la, un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Familiari e, Aps, con l’obiettivo principale di ricordare lee promuovere lale. L’avrà luogo in piazza del Popolo, grazie alla disponibilità del sindaco, e vedrà la partecipazione di diverse autorità e organizzazioni locali. Laavrà anche un valore simbolico di preparazione per laMondiale, che si celebrerà il 17 novembre. Questa iniziativa si preannuncia come un’importante opportunità peril pubblico su una problematica che ha un forte impatto sociale.

