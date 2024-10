Ginnastica ritmica, le giovani atlete irpine premiate con l'oro allo stadio "Maradona" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le giovani ginnaste della società Evoluzione Gymnikos di Avellino, sotto la guida dell’instancabile Marina De Santo, stanno intensificando gli allenamenti in vista delle importanti competizioni che le vedranno protagoniste a dicembre. In palestra si respira un clima di grande concentrazione e Avellinotoday.it - Ginnastica ritmica, le giovani atlete irpine premiate con l'oro allo stadio "Maradona" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Leginnaste della società Evoluzione Gymnikos di Avellino, sotto la guida dell’instancabile Marina De Santo, stanno intensificando gli allenamenti in vista delle importanti competizioni che le vedranno protagoniste a dicembre. In palestra si respira un clima di grande concentrazione e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simone Biles esalta la ginnastica italiana : “D’Amato ed Esposito saranno un esempio per le giovani” - Simone Biles si era presentata in pedana per conquistare due medaglie d’oro nella giornata che ha fatto calare il sipario sulle gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la fuoriclasse statunitense non è riuscita a raggiungere il grande obiettivo della vigilia. Ci potrebbe riprovare a Los Angeles 2028, opzione che la 27enne non ha disdegnato. (Oasport.it)

Una vittoria storica per la ginnastica azzurra al femminile : doppia medaglia - oro per la genovese Alice D'Amato - bronzo per la giovanissima Manila Esposito - Le Fate non si fermano più ormai. Sono super fiera, orgogliosa di lei e non vedo l’ora di abbracciarla». Grande impresa per la ginnastica azzurra (Photo by Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images) Leggi anche › Le Farfalle della Ginnastica ritmica sono pronte per la Coppa del Mondo ad Atene ... (Iodonna.it)