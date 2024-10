GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8: cast e ospiti della prima puntata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della quarta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono. GialappaShow 21 ottobre: ospiti e cast La prima puntata di GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8 ha visto la partecipazione come conduttrice per caso di Laura Pausini, mentre al cast abituale da questa stagione si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Vernia. Da vedere Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Vespa, Brenda Lodigiani che continua a stupire con le sue imitazioni musicali tra cui ovviamente Annalaisa e i nuovi Lazza e Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri. Ascoltitv.it - GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8: cast e ospiti della prima puntata Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone laquarta stagione di. Un’edizione rinnovata e con undecisamente fantastico. Quante puntate sono.21Ladidel 21su Tv8 ha visto la partecipazione come conduttrice per caso di Laura Pausini, mentre alabituale da questa stagione si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Vernia. Da vedere Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Vespa, Brenda Lodigiani che continua a stupire con le sue imitazioni musicali tra cui ovviamente Annalaisa e i nuovi Lazza e Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri.

Laura Pausini inedita conduttrice su Tv8 del GialappaShow il 21 ottobre - . […] The post Laura Pausini inedita conduttrice su Tv8 del GialappaShow il 21 ottobre appeared first on L'Identità. Sarà la cantante romagnola – A Messina nel prossimo dicembre la conclusione del suo World Tour partito da Venezia nel giugno dell’anno scorso – a co-condurre con il Mago Forest la puntata in onda il 21 ottobre. (Lidentita.it)

