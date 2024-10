Elezioni regionali, Pestelli (FdI): "Colline sempre più spopolate. Servono più servizi, formazione, meno tasse e burocrazia" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Vivere in Appennino è sempre più difficile: i giovani sono costretti a trasferirsi per mancanza di opportunità lavorative, gli anziani hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. Un declino causato da politiche regionali sbagliate ma che può essere fermato, se cambiamo rotta per tempo" Forlitoday.it - Elezioni regionali, Pestelli (FdI): "Colline sempre più spopolate. Servono più servizi, formazione, meno tasse e burocrazia" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Vivere in Appennino èpiù difficile: i giovani sono costretti a trasferirsi per mancanza di opportunità lavorative, gli anziani hanno difficoltà ad accedere aisanitari. Un declino causato da politichesbagliate ma che può essere fermato, se cambiamo rotta per tempo"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - da sempre impegnata nella tutela dei diritti : Forza Italia candida l'avvocato Maddalena Mazzoli - C'è anche Maddalena Mazzoli, avvocato 43enne di Forlì, tra i candidati di Forza Italia al Consiglio regionale in vista delle prossime elezioni. "In questo momento di grandi cambiamenti culturali, sociali e politici a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale, Forza Italia cerca di... (Forlitoday.it)

Verso le elezioni regionali. Bandecchi-centrodestra : patto sempre più vicino - Bandecchi ha parlato con Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di FdI, che avrebbe convocato i consiglieri comunali ternani di FdI nella Capitale per una riunione urgente. Con Ap racconta, "sosterremo il centrodestra anche per le elezioni in Liguria ed Emilia Romagna". Ma certo qui che lo ‘scoglio’ di Terni che non è poca cosa, con un centrodestra ricompattato proprio ... (Lanazione.it)

Regionali - De Pascale a Cesena : "La nostra sanità è un fiore all'occhiello - ma vogliamo migliorare sempre" - A Cesena per parlare di sanità pubblica. Quello di ieri pomeriggio al Palazzo del Ridotto è stato il settimo appuntamento degli undici previsti organizzati da Michele De Pascale, in corsa con il Pd alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Davanti a una sala gremita ha parlato delle 10... (Cesenatoday.it)