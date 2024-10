Elezioni americane: il serrato testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris a due settimane dal voto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con pochi giorni all’election day, il clima elettorale negli Stati Uniti è in fermento. Un sondaggio recente condotto dal Washington Post e dalla Schar School mostra che, a livello nazionale, i due candidati principali, Kamala Harris e Donald Trump, si trovano in una situazione quasi di perfetta parità. Questa competizione serrata, che coinvolge tutti e sette gli stati chiave, rivela le tensioni crescenti e le questioni politiche che influenzano le scelte degli elettori. La situazione elettorale nei sette stati chiave Il sondaggio attuale mette in luce dettagli interessanti su come si distribuiscono i consensi tra Trump e Harris nei vari stati battleground. In Arizona, l’ex presidente Trump guida con un 49% rispetto al 46% di Harris. Gaeta.it - Elezioni americane: il serrato testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris a due settimane dal voto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con pochi giorni all’election day, il clima elettorale negli Stati Uniti è in fermento. Un sondaggio recente condotto dal Washington Post e dalla Schar School mostra che, a livello nazionale, i due candidati principali,, si trovano in una situazione quasi di perfetta parità. Questa competizione serrata, che coinvolge tutti e sette gli stati chiave, rivela le tensioni crescenti e le questioni politiche che influenzano le scelte degli elettori. La situazione elettorale nei sette stati chiave Il sondaggio attuale mette in luce dettagli interessanti su come si distribuiscono i consensi tranei vari stati battleground. In Arizona, l’ex presidenteguida con un 49% rispetto al 46% di

