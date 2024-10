Drag Race arriva in Africa con una versione locale! Ecco tutte le regine africane che hanno partecipato (Di lunedì 21 ottobre 2024) La notizia che circolava online da tempo è ormai ufficiale: anche il continente Africano avrà un “suo” Drag Race. A produrlo sarà lo stato del Sud Africa (non che ci fosse molta scelta, intendiamoci) e i casting inizieranno nel 2025 con la messa in onda, probabile, il prossimo autunno. Drag Race South Africa sarà prodotto dalla società di produzione World Of Wonder che già produce la versione americana e da quest’anno anche quella tailandese e quella messicana (ed è l’unica al momento che potrebbe resuscitare la versione italiana, dato che le nostre reti televisive se ne sono lavate le mani). Drag Race South Africa è il quindicesimo spin off Come afferma World of Wonder, Drag Race South Africa “presenterà un nuovissimo cast di regine che si esibiranno sul palco principale portando con sé il loro stile unico, il loro talento e la loro cultura“. Biccy.it - Drag Race arriva in Africa con una versione locale! Ecco tutte le regine africane che hanno partecipato Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La notizia che circolava online da tempo è ormai ufficiale: anche il continenteno avrà un “suo”. A produrlo sarà lo stato del Sud(non che ci fosse molta scelta, intendiamoci) e i casting inizieranno nel 2025 con la messa in onda, probabile, il prossimo autunno.Southsarà prodotto dalla società di produzione World Of Wonder che già produce laamericana e da quest’anno anche quella tailandese e quella messicana (ed è l’unica al momento che potrebbe resuscitare laitaliana, dato che le nostre reti televisive se ne sono lavate le mani).Southè il quindicesimo spin off Come afferma World of Wonder,South“presenterà un nuovissimo cast diche si esibiranno sul palco principale portando con sé il loro stile unico, il loro talento e la loro cultura“.

