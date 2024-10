Delitto Senago, psichiatri: “Impagnatiello smascherato ha ucciso con rabbia fredda” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano con una “rabbia fredda”. Lo hanno detto nell’aula della Corte d’Assise di Milano gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l’udienza che si sta celebrando per discutere la perizia psichiatrica che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell’ex barman 31enne la sera del 27 maggio 2023, quando ha assassinato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a Senago. psichiatri: “rabbia Impagnatiello mossa dallo smascheramento della sua relazione parallela” “L’essere umano può fare cose drammatiche indipendentemente dalla sussistenza di disturbi psichiatrici o di personalità”, hanno spiegato i consulenti le conclusione del loro lavoro rispondendo alle domande della pm Alessia Menegazzo. Lapresse.it - Delitto Senago, psichiatri: “Impagnatiello smascherato ha ucciso con rabbia fredda” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AlessandrohaGiulia Tramontano con una “”. Lo hanno detto nell’aula della Corte d’Assise di Milano gliPietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l’udienza che si sta celebrando per discutere la periziaca che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell’ex barman 31enne la sera del 27 maggio 2023, quando ha assassinato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a: “mossa dallo smascheramento della sua relazione parallela” “L’essere umano può fare cose drammatiche indipendentemente dalla sussistenza di disturbici o di personalità”, hanno spiegato i consulenti le conclusione del loro lavoro rispondendo alle domande della pm Alessia Menegazzo.

