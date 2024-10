Cina: riduce tassi di riferimento sui prestiti basati sul mercato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Oggi la Cina ha ridotto i tassi di riferimento sui prestiti basati sul mercato, con il tasso di riferimento per i prestiti (LPR) a un anno in calo al 3,1% rispetto alla precedente lettura del 3,35%. L’LPR a piu’ di cinque anni, su cui molti istituti di credito basano i loro tassi ipotecari, e’ sceso al 3,6% dal 3,85%, secondo il National Interbank Funding Center. L’iniziativa, la terza riduzione di quest’anno, dovrebbe diminuire i costi di finanziamento, sostenere la ripresa della domanda di credito e alimentare ulteriormente la crescita dei consumi e degli investimenti. La riduzione e’ avvenuta dopo che il 27 settembre la Banca popolare cinese ha abbassato di 20 punti base il tasso di interesse dei reverse repo a sette giorni, un tasso chiave della politica a breve termine, guidando l’LPR al ribasso. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: riduce tassi di riferimento sui prestiti basati sul mercato Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Oggi laha ridotto idisuisul, con il tasso diper i(LPR) a un anno in calo al 3,1% rispetto alla precedente lettura del 3,35%. L’LPR a piu’ di cinque anni, su cui molti istituti di credito basano i loroipotecari, e’ sceso al 3,6% dal 3,85%, secondo il National Interbank Funding Center. L’iniziativa, la terza riduzione di quest’anno, dovrebbe diminuire i costi di finanziamento, sostenere la ripresa della domanda di credito e alimentare ulteriormente la crescita dei consumi e degli investimenti. La riduzione e’ avvenuta dopo che il 27 settembre la Banca popolare cinese ha abbassato di 20 punti base il tasso di interesse dei reverse repo a sette giorni, un tasso chiave della politica a breve termine, guidando l’LPR al ribasso. (Xin) Agenzia Xinhua

