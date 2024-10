Blackout a Cuba, proteste nella capitale e in altre città. Il presidente: “Chi crea disordini sarà punito” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il Blackout di grandi proporzioni che si è verificato nella mattinata di venerdì 18 ottobre e i disagi che sono proseguiti per giorni sull'isola, diverse persone hanno organizzato cortei spontanei in alcuni quartieri della capitale, l'Avana, e in altri centri abitati. Il presidente Cubano Miguel Diaz-Canel ha avvertito che le autorità risponderanno con "rigore" agli eventuali atti di "alterazione della tranquillità". Fanpage.it - Blackout a Cuba, proteste nella capitale e in altre città. Il presidente: “Chi crea disordini sarà punito” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo ildi grandi proporzioni che si è verificatomattinata di venerdì 18 ottobre e i disagi che sono proseguiti per giorni sull'isola, diverse persone hanno organizzato cortei spontanei in alcuni quartieri della, l'Avana, e in altri centri abitati. Ilno Miguel Diaz-Canel ha avvertito che le autorità risponderanno con "rigore" agli eventuali atti di "alterazione della tranquillità".

