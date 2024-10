Acerbi come sta? L’Inter fa il punto sul difensore: definiti gli esami! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco Acerbi è uscito anzitempo dalla sfida giocata e vinta ieri sera dalL’Inter sul campo della Roma. Il difensore ha accusato un fastidio al flessore. GRATTACAPO – L’emergenza delL’Inter non è solo a centrocampo, ma anche in difesa. Ieri, infatti, oltre ad uscire dal campo dopo 15? Hakan Calhanoglu, al minuto 28 è toccato pure ad Acerbi. L’ex Lazio ha accusato un fastidio al flessore, tanto da indurlo a lasciare il campo dell’Olimpico per far posto a Stefan de Vrij. L’olandese, dal canto suo, lo ha sostituito in maniera egregia confermando il grande valore della panchina a disposizione di Simone Inzaghi. Contro lo Young Boys, Acerbi non ci sarà. Il difensore lavorerà a parte rimanendo ad Appiano Gentile, sperando magari di recuperare per la prossima sfida di campionato contro la Juventus. Inter-news.it - Acerbi come sta? L’Inter fa il punto sul difensore: definiti gli esami! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francescoè uscito anzitempo dalla sfida giocata e vinta ieri sera dalsul campo della Roma. Ilha accusato un fastidio al flessore. GRATTACAPO – L’emergenza delnon è solo a centrocampo, ma anche in difesa. Ieri, infatti, oltre ad uscire dal campo dopo 15? Hakan Calhanoglu, al minuto 28 è toccato pure ad. L’ex Lazio ha accusato un fastidio al flessore, tanto da indurlo a lasciare il campo dell’Olimpico per far posto a Stefan de Vrij. L’olandese, dal canto suo, lo ha sostituito in maniera egregia confermando il grande valore della panchina a disposizione di Simone Inzaghi. Contro lo Young Boys,non ci sarà. Illavorerà a parte rimanendo ad Appiano Gentile, sperando magari di recuperare per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Siparietto Acerbi-Haaland - il difensore : “Gli ho chiesto la maglia - ma…” - Acerbi se la ride con l’avversario e poi scrive su Instagram: “Gli ho chiesto la maglia, ma non me l’ha voluta dare. Una battaglia in campo e poi una risata al termine della partita. Haaland sembra dire al difensore italiano “La vuoi la maglia?” mimando il gesto di essere stato trattenuto spesso nel corso del match. (Sportface.it)

Acerbi dominante in Inter-Atalanta. Non è solo un difensore - Se prima Simone Inzaghi non era stato in grado di ottenere questi movimenti da Acerbi, quest’anno il difensore ha mandato un primo segnale. La sua partita è stata ai limiti della perfezione e lo ha visto in proiezione offensiva. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... (Inter-news.it)