"Abusi sessuali su una turista in un hotel di Roma": condannato un receptionist. "Dopo l'aggressione ha chiesto un selfie" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 38enne di origini bengalesi è stato condannato per violenza sessuale ai danni di una turista che all'epoca dei fatti, nel 2016, aveva 24 anni. I fatti contestati ebbero luogo a Roma, in un hotel vicino alla stazione Termini. I giudici della quinta sezione penale del tribunale della capitale hanno concesso la sospensione condizionale della pena associata ad un percorso di recupero presso un'associazione, con cadenza bisettimanale per un anno. I pm avevano chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. La giovane turista, come ricostruisce il Messaggero, aveva prenotato un breve soggiorno nell'albergo vicino alla stazione. Dopo il check-in era tornata alla reception perché non soddisfatta della sistemazione. L'addetto all'accoglienza si mostra disponibile, asseconda la richiesta, trova un'altra stanza. I due cominciano a parlare, anche delle rispettive vite.

