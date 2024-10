Pronosticipremium.com - Pronostico Nantes-Nizza (Domenica 20 ottobre 2024, ore 17:00)

(Di domenica 20 ottobre 2024): info match, probabili formazioni e pronostici Il match trachiude ladi Ligue 1, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica. Sia i canarini di Koumbouaré che gli Aiglons di Haise sono appaiati a 9 punti in classifica e cercheranno di mettere fine alle rispettive serie negative.: Urge una vittoria Ilha avuto un inizio di stagione promettente, ma nelle ultime 4 partite ha faticato a trovare il ritmo, raccogliendo solo 2 punti contro squadre neopromosse come Angers e St. Etienne. La difesa ha mostrato qualche debolezza, e la squadra sembra aver perso un po’ di brillantezza rispetto all’inizio del campionato. Tuttavia, il rientro di alcuni giocatori chiave come Jean-Charles Castelletto e Johann Lepenant potrebbe dare una spinta importante al gruppo.