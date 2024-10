Pagelle Roma-Inter 0-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per l’ottava giornata della. All’Olimpico il primo tempo è molto equilibrato e i campioni d’Italia incontrano difficoltà, con un palo per parte e un rosso chiesto dai nerazzurri per un fallo da ultimo uomo non visto dall’arbitro. Nel secondo tempo disastro difensivo, doppio, dei capitolini e colpisce Lautaro Martinez per la rete decisiva. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS LEDI0-1(3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6 (34? st Hermoso sv); Celik 5, Koné 6 (8? st Pisilli 6), Cristante 6.5 (34? st Le Fee sv), Zalewski 5 (27? st Baldanzi 5.5); Dybala 5 (34? st Soulé sv), Pellegrini 6; Dovbyk 5.5. In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Sangaré. Allenatore: Juric 5.5.