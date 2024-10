MotoGP, gara GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta (Di domenica 20 ottobre 2024) La MotoGP è pronta a vivere la gara domenicale del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del motomondiale 2024. La lotta al titolo sta raggiungendo l’apice, con Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia, ma solo per una manciata di punti. Nella giornata di ieri lo spagnolo della Prima Pramac ha collezionato la vittoria nella sprint, con l’italiano in quarta posizione. Il campione del mondo in carica oggi cercherà di recuperare punti che potrebbero rivelarsi cruciali. LE REPLICHE DELLA gara L’appuntamento per la gara è per domenica 20 ottobre, con i semafori posti sul rettilineo che si spegneranno alle 05:00 del mattino italiane. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, disponibile previo abbonamento. Gli utenti abbonati potranno inoltre usufruire della diretta streaming offerta dalle piattaforme di Sky Go e di NOW. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laè pronta a vivere ladomenicale del Gran Premio d’, diciassettesimo appuntamento del motomondiale 2024. La lotta al titolo sta raggiungendo l’apice, con Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia, ma solo per una manciata di punti. Nella giornata di ieri lo spagnolo della Prima Pramac ha collezionato la vittoria nella sprint, con l’italiano in quarta posizione. Il campione del mondo in caricacercherà di recuperare punti che potrebbero rivelarsi cruciali. LE REPLICHE DELLAL’appuntamento per laè per domenica 20 ottobre, con i semafori posti sul rettilineo che si spegneranno alle 05:00 del mattino italiane. L’evento sarà trasmesso insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, disponibile previo abbonamento. Gli utenti abbonati potranno inoltre usufruire dellastreaming offerta dalle piattaforme di Sky Go e di NOW.

