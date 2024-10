Metro Roma, spallate e calci: straniero distrugge la porta di un convoglio (Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo, secondo quanto appreso, un romeno di 38 anni, ha danneggiato un treno fino a renderlo inagibile, sottraendolo quindi al servizio. Imolaoggi.it - Metro Roma, spallate e calci: straniero distrugge la porta di un convoglio Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo, secondo quanto appreso, un romeno di 38 anni, ha danneggiato un treno fino a renderlo inagibile, sottraendolo quindi al servizio.

Roma - welcome to favelas : straniero a torso nudo sfonda a calci la porta della Metro A (video) - L'uomo, in stato di evidente alterazione, è stato fermato e bloccato : per lui è poi scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento. Prima le spallare, poi il calcio che sfonda la porta della metropolitana.

Roma - prende a calci e spallate il vagone della metro e sfonda il vetro : il video girato nella stazione Vittorio Emanuele - È avvenuto nella stazione Vittorio Emanuele nella giornata di sabato 19 ottobre. Un video pubblicato sul profilo social Welcome to favelas mostra un uomo, in apparente stato di alterazione, prendere a calci e spallate la porta di un vagone della metropolitana di Roma.

