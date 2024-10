Maltempo, il video intenerisce i social: i vigili de fuoco salvano due cagnolini bloccati in un rifugio (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Maltempo ha messo in seria crisi l’Italia oggi, un video è diventato virale con i vigili del fuoco che salvano due cagnolini bloccati. Ancora una volta gli animali diventano protagonisti positivi di una storia legata a pioggia e allagamento, grazie all’intervento pronto delle forze dell’ordine. vigili del fuoco, salvati due cagnolini (vigili del fuoco) Notizie.comDa Campegine, comune italiano in provincia di Reggio Emilia, arrivano delle immagini davvero commoventi con degli agenti dei vigili che hanno portato in salvo due cagnolini che erano rimasti bloccati all’interno di un ricovero per animali. Se non fossero intervenuti i soccorsi i due animali sarebbero affogati e avrebbero perso la vita. Un atto che dimostra, in maniera evidente, come ci sia attenzione anche nei confronti degli animali durante queste emergenze. Notizie.com - Maltempo, il video intenerisce i social: i vigili de fuoco salvano due cagnolini bloccati in un rifugio Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilha messo in seria crisi l’Italia oggi, unè diventato virale con idelchedue. Ancora una volta gli animali diventano protagonisti positivi di una storia legata a pioggia e allagamento, grazie all’intervento pronto delle forze dell’ordine.del, salvati duedel) Notizie.comDa Campegine, comune italiano in provincia di Reggio Emilia, arrivano delle immagini davvero commoventi con degli agenti deiche hanno portato in salvo dueche erano rimastiall’interno di un ricovero per animali. Se non fossero intervenuti i soccorsi i due animali sarebbero affogati e avrebbero perso la vita. Un atto che dimostra, in maniera evidente, come ci sia attenzione anche nei confronti degli animali durante queste emergenze.

