Lotito: «Oggi mi dicono "la Lazio ha tutti giocatori neri", ma non capisco quale sia il problema»

Nella giornata di Oggi il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ricevuto il riconoscimento 'Vita da leader'. LaLaziosiamonoi ha riportato le dichiarazioni del presidente e senatore di Forza Italia dopo aver ritirato il premio. 

Se mi fa più piacere se mi chiamate presidente o senatore? «Io mi chiamo Claudio Lotito. Noi siamo quello che rappresentiamo in termini di sovrastrutture, che non fanno parte della persona, ma fanno parte di quello che appare. Kant faceva differenza tra l'apparire e la sostanza, la persona non ha bisogno di sovrastrutture, proprio perché esiste. Questo è un problema legato al carattere. Io dico sempre che la vita è un set di un film, il 90% sono spettatori, il 7% sono comparse e il 3% sono protagonisti. I protagonisti hanno un DNA che li porta a lavorare per il sistema.

