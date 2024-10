Irpinia verde, ma non troppo: in tanti chiudono gli occhi di fronte all’illegalità (Di domenica 20 ottobre 2024) L’associazione ambientalista ASA torna a denunciare la grave situazione riguardante il taglio illegale degli alberi nei boschi dei Monti Picentini Montella, 19 ottobre 2024. L’associazione ambientalista ASA torna a denunciare la grave situazione riguardante il taglio illegale degli alberi nei boschi dei Monti Picentini, nei pressi di Montella. Non solo il taglio illegale rappresenta un problema, ma si affianca a una pratica ancora più subdola, che potremmo definire “taglio abusivo legalizzato”. In questo caso, gli alberi vengono condannati a morte attraverso la rimozione di un anello di corteccia, un’azione che compromette il flusso di nutrienti tra radici e chioma, portando inevitabilmente alla loro morte. Puntomagazine.it - Irpinia verde, ma non troppo: in tanti chiudono gli occhi di fronte all’illegalità Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’associazione ambientalista ASA torna a denunciare la grave situazione riguardante il taglio illegale degli alberi nei boschi dei Monti Picentini Montella, 19 ottobre 2024. L’associazione ambientalista ASA torna a denunciare la grave situazione riguardante il taglio illegale degli alberi nei boschi dei Monti Picentini, nei pressi di Montella. Non solo il taglio illegale rappresenta un problema, ma si affianca a una pratica ancora più subdola, che potremmo definire “taglio abusivo legalizzato”. In questo caso, gli alberi vengono condannati a morte attraverso la rimozione di un anello di corteccia, un’azione che compromette il flusso di nutrienti tra radici e chioma, portando inevitabilmente alla loro morte.

