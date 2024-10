Golf, Ghim e Poston in vetta in uno Shriners Children’s Open condizionato dal vento (Di domenica 20 ottobre 2024) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Shriners Children’s Open (montepremi 7 milioni di dollari) condizionato però fortemente dalle elevate raffiche di vento che insistono da giorni su alcune zone del Nevada. Interruzioni e slittamenti che hanno dapprima costretto gli organizzatori a ritardare e sospendere il secondo round, con ripercussioni anche sul sabato. Di conseguenza la classifica è più che provvisoria, con diversi partecipanti che devono ultimare il terzo round. Al comando con lo score di -15 troviamo gli americani J.T Poston e Doug Ghim, fermati rispettivamente alla buca 13 ed alla 16. Il tandem di testa è seguito ad una lunghezza di distanza dall’argentino Alejandro Tosti (14) e dai connazionali Harris English (14), Gary Woodland e Kurt Kitayama. Oasport.it - Golf, Ghim e Poston in vetta in uno Shriners Children’s Open condizionato dal vento Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Iisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale.(montepremi 7 milioni di dollari)però fortemente dalle elevate raffiche diche insistono da giorni su alcune zone del Nevada. Interruzioni e slittamenti che hanno dapprima costretto gli organizzatori a ritardare e sospendere il secondo round, con ripercussioni anche sul sabato. Di conseguenza la classifica è più che provvisoria, con diversi partecipanti che devono ultimare il terzo round. Al comando con lo score di -15 troviamo gli americani J.Te Doug, fermati rispettivamente alla buca 13 ed alla 16. Il tandem di testa è seguito ad una lunghezza di distanza dall’argentino Alejandro Tosti (14) e dai connazionali Harris English (14), Gary Woodland e Kurt Kitayama.

