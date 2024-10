Emergenza a Licata: il fiume Salso esonda e causa gravi danni, interventi in corso per il ripristino (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Licata, nell’Agrigentino, la situazione climatica ha subito un cambiamento significativo, con il sole che è tornato a splendere dopo giorni di maltempo. Tuttavia, la comunità locale è ancora alle prese con le conseguenze di un’improvvisa esondazione del fiume Salso. Contrariamente al suo corso naturale, il fiume ha raggiunto altezze record, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi, soprattutto nella zona del mercato ortofrutticolo di via Giarretta. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso, con la collaborazione di vari enti e cittadini. esondazione del fiume Salso: la situazione attuale L’esondazione del fiume Salso ha avuto luogo in diversi punti del suo corso, risultando particolarmente grave nella zona della foce, dove durante il picco della piena si sono registrati livelli d’acqua superiori agli otto metri. Gaeta.it - Emergenza a Licata: il fiume Salso esonda e causa gravi danni, interventi in corso per il ripristino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, nell’Agrigentino, la situazione climatica ha subito un cambiamento significativo, con il sole che è tornato a splendere dopo giorni di maltempo. Tuttavia, la comunità locale è ancora alle prese con le conseguenze di un’improvvisazione del. Contrariamente al suonaturale, ilha raggiunto altezze record, lasciando dietro di sé una scia die disagi, soprattutto nella zona del mercato ortofrutticolo di via Giarretta. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in, con la collaborazione di vari enti e cittadini.zione del: la situazione attuale L’zione delha avuto luogo in diversi punti del suo, risultando particolarmente grave nella zona della foce, dove durante il picco della piena si sono registrati livelli d’acqua superiori agli otto metri.

Licata è sott'acqua - Protezione civile regionale invia mezzi e uomini per fronteggiare l'emergenza - Mentre il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, continua a ripetere ai licatesi: "Non uscite da casa, non uscite da casa", la Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza. Il presidente Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento... (Agrigentonotizie.it)

Emergenza a Licata : il fiume Salso esonda e mette in allerta la popolazione - Diverse squadre di soccorso sono state inviate dalla città di Gela, aumentando le risorse disponibili per affrontare l’emergenza. L’intervento delle autorità competenti In risposta alla crisi, i vigili del fuoco di Licata hanno attivato operazioni di soccorso per raggiungere le persone in difficoltà. (Gaeta.it)