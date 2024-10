Aiuti in Etiopia, Onu nello scandalo (Di domenica 20 ottobre 2024) Inchiesta Reuters smaschera il malaffare sulle derrate alimentari per i poveri, finite ai soldati e al mercato nero. Gli Usa scaricano le Nazioni Unite e bloccano gli invii. Laverita.info - Aiuti in Etiopia, Onu nello scandalo Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) Inchiesta Reuters smaschera il malaffare sulle derrate alimentari per i poveri, finite ai soldati e al mercato nero. Gli Usa scaricano le Nazioni Unite e bloccano gli invii.

Video Aiuti Etiopia Video Aiuti Etiopia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: An invalid character was found in text content.