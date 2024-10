A San Martino delle Scale visite guidate, pranzo in refettorio e degustazione di birre in abbazia (Di domenica 20 ottobre 2024) Come tutte le seconde e quarte domeniche del mese, anche il 27 ottobre sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici che nasconde. Immersi in una frescura ristorante.Sarà possibile, per esempio Palermotoday.it - A San Martino delle Scale visite guidate, pranzo in refettorio e degustazione di birre in abbazia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Come tutte le seconde e quarte domeniche del mese, anche il 27 ottobre sarà possibile visitare l'di San, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici che nasconde. Immersi in una frescura ristorante.Sarà possibile, per esempio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abbazia benedettina di San Martino delle Scale : diventata famosa per un programma tv - . Nel corso del nostro viaggio per l’Italia alla scoperta dei luoghi della fede conosciuti e non, oggi ci imbattiamo nell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale. Siamo, infatti, nella frazione di San Martino delle. Un luogo ricco non solo di fede ma anche di storia e che vede l’ordine monastico benedettino arrivare anche in Sicilia. (Lalucedimaria.it)

Escursione sulla dorsale di San Martino delle Scale : alla scoperta dell'itinerario tra natura - gusto e tradizione - . Escursione sulla Dorsale di San Martino, tra "natura, gusto e tradizione": un itinerario ideato dalla Guida naturalistica locale Davide Mangano, in collaborazione con "La Forneria Messina dal 1980" e l’associazione “Ecosistemi Sicilia – Outdoor Life”; un escursione dedicata a chi vuole vivere un. (Palermotoday.it)

San Martino delle Scale - visite guidate e degustazione di birra artigianali in abbazia - . Sarà possibile, per esempio, accedere allo splendido coro ligneo. . Come tutte le seconde e quarte domeniche del mese, anche il 13 ottobre sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici che nasconde. (Palermotoday.it)