Video Gol Como-Parma 1-1, highlights e sintesi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Como torna con la testa al campionato dopo la pausa nazionali e deve subito affrontare una diretta concorrente per la salvezza: il Parma. I padroni di casa partono forte al 9' vanno vicini al vantaggio con il solito Nico Paz, che calcia al volo fuori di pochissimo su cross di Strefezza

Highlights e gol Como-Parma 1-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - LE PAGELLE GLI HIGHLIGHTS DI COMO-PARMA 1-1 Gol FANTASCIENTIFICO DI #BONNY pic. twitter. E non ci sono ulteriori chance nel finale e il punteggio non muta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. com/3Qpmb66Afi — Il Sinneriano (@Sinnerista081) October 19, 2024 GOAAAAAAAL NICO PAZ FOR COMO AGAINST PARMA!!! pic. (Sportface.it)

Video Gol Como Women-Inter 0-1 - highlights e sintesi -  Una partita dominata dalle lariane che, proprio come nella partita di Firenze, non sono. “Finisce 0-1 la partita tra Como Women e Inter valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile. Per la squadra di Sottili si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro la Fiorentina. (Quicomo.it)