Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi 2026: "Spinta per infrastrutture"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lesono un evento unico e, se ben sfruttate, rappresentano una grandissima occasione per far conoscere al mondo intero la bellezza delle località e un volano per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Lo stato dei lavori? Beh, ci sono ancora dei ritardi ma alla fine l’Italia e quindi anche la Valtellina si presenterà al mondo con la sua veste migliore. Di questo e di tanti altri aspetti legati alledi Milano Cortinasi è parlato ieri a Sondrio, nella sala Besta della BPS, in un convegno promosso dall’Asc provinciale (Attività sportive confederate) presieduto da Guido Corti al quale hanno presenziato, fra gli altri, Claudia Giordani, vicepresidente nazionale del Coni, Sergio Schena, unico valtellinese nel comitato organizzatore di Milano Cortina, e Sandro Vanoi, ex ct del fondo azzurro e ora maestro dello sport.