Tragico volo giù dal cavalcavia fuoristrada della forestale distrutta | è tragedia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un operaioha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in via Roma, a Tortorici, un comune situato nel cuore dei Nebrodi in provincia di Messina. Nell’incidente sono rimasti feriti altri due colleghi che viaggiavano con lui a bordo di undi servizio. Ilprecipita da un viadotto Per motivi ancora da chiarire, il veicolo è precipitato da un viadotto, causando la morte di uno degli operai e il ferimento grave degli altri due. La strada dove è avvenuto l’incidente era asciutta al momento del fatto, sebbene nella zona avesse piovuto nelle prime ore del mattino.