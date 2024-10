Terni, trovato alla guida di un’auto a noleggio con cocaina e 240 euro in contanti: denunciato 42enne (Di sabato 19 ottobre 2024) trovato lungo viale Brin alla guida di un’auto a noleggio in possesso di cocaina e 240 euro in contanti. Per questo, i carabinieri di Terni hanno deunciato un 42enne di origini albanesi, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio è accaduto martedì scorso. Lungo viale Brin, i Ternitoday.it - Terni, trovato alla guida di un’auto a noleggio con cocaina e 240 euro in contanti: denunciato 42enne Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)lungo viale Brindiin possesso die 240in. Per questo, i carabinieri dihanno deunciato undi origini albanesi, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio è accaduto martedì scorso. Lungo viale Brin, i

Casertana - Iuliano match winner a Terni : trovato l’attaccante? - Neanche il tempo di festeggiare, e c’è il pareggio per i padroni di casa. Continuerò a lavorare secondo i miei principi, al fine di dare la giusta mentalità ai miei giocatori“. it La vittoria contro la Ternana consentirà ai falchetti rossoblù di proseguire nella Coppa Italia di C, e al prossimo turno incontrerà il Giugliano di Valerio Bertotto: la partita si giocherà al Pinto, sabato 17 alle ore ... (Anteprima24.it)

Senna inquinata a giorni alterni : oggi sì. Atleti in rivolta per il cibo : “Abbiamo trovato vermi nel piatto” - “Va bene richiedere un po’ più di proteine, ma non così che intendevano corridori e nuotatori”, ironizza Nicola Porro su X. Senna inquinata, è giallo: ogni giorno un bollettino diverso L‘Equipe, il più celebre quotidiano sportivo francese, ha scritto che la Senna non sarebbe stata balneabile nemmeno ieri, giorno della staffetta mista di triathlon. (Secoloditalia.it)

Terni : trovato con più di 7 mila immagini pedopornografiche nel pc. Arrestato 27 enne - Di conseguenza, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Perquisizione che, riferisce la Procura guidata da Raffaele Cantone, ha permesso di individuare in uno dei dispositivi in uso al 27enne 7. . L'indagine è partita dal controllo in rete del Servizio centrale per la sicurezza cibernetica che segnalava, nei primi mesi del 2024 e nel territorio umbro, il caricamento e la condivisione in ... (Agi.it)