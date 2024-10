Peter Burling festeggia la America’s Cup: “Surreale, uno dei trofeo più difficili da vincere al mondo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Peter Burling ha conquistato la America’s Cup per la terza volta in carriera, impresa riuscita in passato soltanto a quattro timonieri ed entrando per sempre nel mito della massima competizione velica. Il 33enne neozelandese ha trascinato Team New Zealand verso la difesa della Vecchia Brocca, mettendo così le mani sul trofeo sportivo più antico del mondo dopo aver surclassato INEOS Britannia per 7-2 nella serie andata in scena nelle acque di Barcellona. Peter Burling ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali della competizione: “È una sensazione piuttosto Surreale, ancora non ci siamo abituati. In America’s Cup ci si prepara a una lunga battaglia, ma essere riusciti a vincere oggi in condizioni di navigazione bellissime, con un po’ di vento e tante persone che ci hanno fatto il tifo è stato fantastico“. Oasport.it - Peter Burling festeggia la America’s Cup: “Surreale, uno dei trofeo più difficili da vincere al mondo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha conquistato laCup per la terza volta in carriera, impresa riuscita in passato soltanto a quattro timonieri ed entrando per sempre nel mito della massima competizione velica. Il 33enne neozelandese ha trascinato Team New Zealand verso la difesa della Vecchia Brocca, mettendo così le mani sulsportivo più antico deldopo aver surclassato INEOS Britannia per 7-2 nella serie andata in scena nelle acque di Barcellona.ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali della competizione: “È una sensazione piuttosto, ancora non ci siamo abituati. InCup ci si prepara a una lunga battaglia, ma essere riusciti aoggi in condizioni di navigazione bellissime, con un po’ di vento e tante persone che ci hanno fatto il tifo è stato fantastico“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

New Zealand - Burling : “Speciale vincere l’America’s Cup per tre volte di fila” - Servono tante parti che si uniscono per far funzionare tutto e ora che ci siamo riusciti per tre volte di fila è incredibilmente speciale”. Quindi grande rispetto per la loro esperienza”. Sono stati due mesi difficili, ma oggi ne è valsa la pena. Soddisfatto anche Kevin Shoebridge, Chief Operating Officer di New Zealand: “È una sensazione incredibile. (Sportface.it)

New Zealand vince la America’s Cup per la quinta volta : Ineos Britannia cede 7-2 - Burling eguaglia i miti - I Kiwi sono stati bravi a gestire la situazione apparentemente complicata, hanno insistito sul lato destro e le due barche sono entrate appaiate al gate. La regata sembra finita e tutto sembra essere in controllo per Team New Zealand, ma nel terzo lato INEOS trova un po’ di pressione e riesce clamorosamente a recuperare lo svantaggio. (Oasport.it)

America’s Cup - Peter Burling vicino alla meta : “Reazione fantastica - bello riprendersi dagli errori” - Ovviamente, quando si subiscono un paio di sconfitte ci si mette sotto pressione e il modo in cui abbiamo reagito è stato fantastico. È stato bello riprendersi da alcuni errori dell’altro giorno e mettere a segno un paio di regate solide”. . I neozelandesi torneranno in scena sabato 19 ottobre per portare a casa l’ultimo punto necessario per scrivere il proprio nome per la quinta volta nell’albo ... (Oasport.it)