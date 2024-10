Orsini sottoscriverà "Carta di Lorenzo" assieme ai genitori (Di sabato 19 ottobre 2024) La Carta di Lorenzo, il manifesto alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente del IV anno dell'Istituto professionale Bearzi di Udine, morto nel 2022 per un incidente l'ultimo giorno del periodo di alternanza scuola-lavoro, sarà presentata e sottoscritta dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dai genitori del giovane, Elena e Dino Parelli, in apertura del prossimo Consiglio Generale di Confindustria, in programma il 24 ottobre a Roma. Durante l'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico dello scorso 27 settembre a Grado - quando la famiglia Parelli e Orsini si sono incontrati - il presidente di CAA, Michelangelo Agrusti, ha formulato la proposta, sul cui rapido e positivo epilogo ha espresso in queste ore parole di apprezzamento. Quotidiano.net - Orsini sottoscriverà "Carta di Lorenzo" assieme ai genitori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, il manifesto alla memoria diParelli, lo studente del IV anno dell'Istituto professionale Bearzi di Udine, morto nel 2022 per un incidente l'ultimo giorno del periodo di alternanza scuola-lavoro, sarà presentata e sottoscritta dal presidente di Confindustria, Emanuele, e daidel giovane, Elena e Dino Parelli, in apertura del prossimo Consiglio Generale di Confindustria, in programma il 24 ottobre a Roma. Durante l'assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico dello scorso 27 settembre a Grado - quando la famiglia Parelli esi sono incontrati - il presidente di CAA, Michelangelo Agrusti, ha formulato la proposta, sul cui rapido e positivo epilogo ha espresso in queste ore parole di apprezzamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentazione della Carta di Lorenzo : un passo significativo per la sicurezza sul lavoro - La Carta di Lorenzo, dunque, può diventare un simbolo di speranza e cambiamento, rappresentando un’opportunità per migliorare la cultura della sicurezza nel lavoro e nella formazione giovanile, e spingendo verso un presente e un futuro in cui la vita e la salute di ogni lavoratore vengano sempre prima di tutto. (Gaeta.it)

Confindustria firmerà la 'Carta' in ricordo di Lorenzo Parelli - lo studente morto durante uno stage - La Carta di Lorenzo, piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro, sarà presto sottoscritta da Confindustria in ricordo dello studente del quarto anno dell’Istituto professionale Bearzi di Udine. Lorenzo Parelli è rimasto vittima nel 2022 di un tragico incidente durante il periodo di... (Pordenonetoday.it)