Nuova vita al 'boschetto' di Monte Colombo: parte una raccolta fondi (Di sabato 19 ottobre 2024) Al via la campagna di raccolta fondi per uno dei 6 progetti selezionati da Banca Malatestiana Rimini e Ginger Academy al Bando TuttuxUno per il no profit. Sulla piattaforma www.ideaginger.it si può infatti sostenere il progetto di valorizzazione del 'boschetto' di Monte Colombo nel Comune di

Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia : "Non ti dimenticheremo" - Anche noi, che non ti abbiamo mai conosciuto, non ti dimenticheremo mai". "Ora sei col tuo papà , angelo meraviglioso. La corsa alla solidarietà sul web, in memoria di Manuel Mastrapasqua prosegue. Sarebbero molte le altre società sportive del territorio ma anche i semplici cittadini che durante le manifestazioni sportive indosseranno delle cuffie e alcuni lo faranno anche lunedì, il giorno del ... (Ilgiorno.it)

Una piota record in piazza. Raccolta fondi per l’arte - "Ogni anno in occasione della ricorrenza di santa Teresa, la compatrona della nostra parrocchia, prepariamo 400 piote per la parrocchia. Per preparare le piote sono arrivate ieri ben 500 chili di mele. "In questi giorni – dicono al forno – siamo particolarmente impegnati. I volontari saranno impegnati anche nella vendita delle piote. (Ilgiorno.it)

Letizia Girolami uccisa - la figlia lancia una raccolta fondi per pagare il funerale -  E’ l’appello lanciato sulla piattaforma Gofundme da  Eileen Alice Christie, figlia di Letizia Girolami, la psicoterapeuta 72enne uccisa il 5 ottobre nella sua proprietà di Foiano della Chiana da Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano, ex genero della donna attualmente in carcere ad Arezzo con l'accusa di omicidio volontario. (Lanazione.it)