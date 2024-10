Morte Liam Payne, a Varese i fan si danno appuntamento per ricordarlo: quando accadrà (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani sera, domenica 20 ottobre, a Varese si svolgerà un incontro per ricordare Liam Payne, il cantante degli One Direction morto in un hotel in Argentina. Fanpage.it - Morte Liam Payne, a Varese i fan si danno appuntamento per ricordarlo: quando accadrà Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani sera, domenica 20 ottobre, asi svolgerà un incontro per ricordare, il cantante degli One Direction morto in un hotel in Argentina.

Morte di Liam Payne - Cheryl Cole rompe il silenzio : “Mio figlio non rivedrà più suo padre” - Liam non era solo una pop star e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che il vostro bambino o la vostra famiglia li leggessero. La popstar britannica ha condiviso un lungo e commovente post sui social per ricordare l’ex One Direction, tragicamente scomparso a soli ... (Dilei.it)

Cheryl Cole ricorda Liam Payne : «Non era solo una popstar - era un padre per nostro figlio di sette anni. Un figlio che deve affrontare la realtà di non rivedere mai più suo padre» - L'ex compagna parla di un evento sconvolgente e di un momento indescrivibilmente doloroso. Chiede a tutti di rispettare la memoria di Payne anche per rispetto a suo figlio. (Vanityfair.it)

“Liam Payne? Succederà anche in Italia - vedo tanti colleghi in bilico tra depressione e istinti suicidi” : il grido d’allarme di Benjamin Mascolo - Mascolo, che nel 2023 aveva confessato in un podcast il suo passato di abuso di droghe e alcol, ha descritto la sua esperienza con parole forti: “Facevo uso di anfetamine senza prescrizione, ci aggiungevo due, tre volte a settimana funghi psichedelici poi sono arrivato a farmi sei, sette pasticche di ecstasy in un giorno”. (Ilfattoquotidiano.it)