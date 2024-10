Sport.quotidiano.net - Milan, altra rivoluzione. Fonseca cambia tutto, fuori Abraham e Leao: "Dei nomi non mi curo»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Verso un’. La prima, quella pre derby, era stata da ’o la va o la spacca’. E aveva dato la svolta attesa, almeno per un po’. Quella che si preannuncia in vista della partita di oggi, invece, è figlia delle 7 gare in programma nei prossimi 23 giorni. Ma anche degli strascichi di Firenze. Non un pugno sul tavolo, insomma. Quasi, però.verso la panchina per la prima motivazione e non per quel "quando gioco con il Portogallo sento la fiducia di tutti, anche dell’allenatore".e fors’anche Tomori, invece,dai titolari per la seconda questione. "Chi ha sbagliato verrà punito? Vedremo. Per me conta lo spirito di squadra, nessun giocatore è più importante di questo. Quando si sbaglia bisogna prendersene la responsabilità. E se qualcuno sbaglia nei confronti dello spirito di squadra, per me è difficile".dixit. E non solo.