Legato picchiato e gettato in mare Ventenne aggredito da una baby gang

(Di sabato 19 ottobre 2024) Spaventato, intontito e confuso. Le labbra livide, farfugliava per il freddo. Poche parole, poi la perdita di conoscenza. Così è stato trovato l’altra notte, tra i frangiflutti del molo di Santo Spirito, a Bari, un giovane di origini africane. Le mani legate con degli indumenti, una gamba incastrata tra gli scogli e sul volto i segni del freddo. Ad accorgersi di lui è stato un pescatore. Ha sentito flebili urla, ha cercato nel buio della notte e lo ha visto: riverso su se stesso, con una gamba che sembrava non esserci perché impigliata tra i massi bagnati dal. Curato e sottoposto ad analisi in ospedale, il 20enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, agli uomini della Mobile ha detto di essere statoin. Potrebbe essere stato vittima di una, anche se il suo racconto è apparso lacunoso.